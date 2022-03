Az ukrán külügyminiszter szerint az oroszok elcsatolnának egy várost

A külügyminiszter szerint az oroszok a 2014-es eseményekhez hasonlóan ezúttal is népszavazást terveznek lebonyolítani Herszon hovatartozásáról. Dmitro Kuleba szerint mivel a függetlenedésnek nulla a támogatottsága, ezért az eredményt az oroszok elcsalják.

Following 2014 playbook, Russians now desperately try to organize a sham ‘referendum’ for a fake ‘people’s republic’ in Kherson. Given zero popular support, it will be fully staged. Severe sanctions against Russia must follow if they proceed. Kherson is & will always be Ukraine.