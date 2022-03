A Baltikum Hongkongja helyett Európa egyik legmilitarizáltabb térsége határolja a NATO Achilles-sarkát

Az Ukrajna elleni orosz inváziót megelőző pattanásig feszült helyzetben a fokozódó készültség jeleit lehetett látni Európa egyik legmilitarizáltabb térségének számító orosz exklávéban, a Lengyelország és Litvánia közé beékelődött kalinyingrádi régióban is. Amellett, hogy nukleáris robbanófejek hordozására képes rakétákkal felszerelt vadászgépek érkeztek a térségbe, Moszkva LNG-tankereket is küldött a régióba annak demonstrálásaként, hogy a gázszállítások bármilyen okból történő leállása esetén is biztosítani tudja a balti flotta állomáshelyül szolgáló terület ellátását. Königsberg néven egykor virágzó kereskedelmi központként, Hansa-városként működő Kalinyingrád a mostani – nyugati szankciókkal kísért – háborús helyzetben úgy tűnik, végérvényesen lemondhat arról, hogy a Baltikum Hongkongjává váljon.

A litván parlament csütörtökön tovább szigorította az Ukrajna elleni február 24-i orosz támadás után bevezetett rendkívüli állapotot. Az új intézkedés révén korlátozzák a szólásszabadságot és a gyülekezési jogot, így betiltották az orosz inváziót támogató nyilvános eseményeket, valamint az orosz támadással kapcsolatos „propagandát” és „dezinformációt”. Az ellenzéki pártok szerint a bevezetett intézkedés az alapvető szabadságjogok legsúlyosabb mértékű korlátozását jelenti az 1991-ben függetlenné vált ország történetében.

Ezzel párhuzamosan a napokban bejelentették, hogy az országban állomásozó külföldi NATO-erők létszáma a jelenlegi 3 ezerről március végére 4 ezerre nő, miután a csapatok folyamatos telepítése mellett márciusban hadgyakorlatot is tartanak Litvániában. A NATO honlapján elérhető adatok szerint az Ukrajna elleni orosz invázió megindítása előtt még csak 1100 fős, német vezetésű többnemzetiségű (cseh, holland és norvég) NATO-erő állomásozott a balti országban.

A NATO Achilles-sarka

Az országban állomásozó NATO-erők növelését Litvánia kérte a katonai szövetségtől, miután az ország kormányzata – vezető európai politikusokhoz hasonlóan – attól tart, ha Putyint nem állítják meg Ukrajnában, akkor Moszkva következő célpontja Moldova és a többi balti ország mellett Litvánia lehet. A NATO által kitűzött 2 százalék helyett a GDP 2,5 százalékát védelmi kiadásokra fordító Vilnius azért is különösen aggódik, mert fekvése miatt potenciális célpontja lehet egy orosz támadásnak. Keletről ugyanis a Moszkvával szövetséges Fehéroroszország, míg délnyugat felől Oroszország kalinyingrádi exklávéja határolja. Fehéroroszországot és Kalinyingrádot pedig csupán egy 100 kilométeres lengyel-litván határszakasz, az úgynevezett Suwalki-folyosó választja el.

A Suwalki-folyósó, vagyis Lengyelország és Litvánia határa. Jakub Łuczak / Wikimedia Commons

A NATO Achilles-sarkának is nevezik ezt a folyosót, mivel azt az orosz csapatok Kalinyingrád és Fehéroroszország felől behatolva könnyedén elfoglalhatják, elvágva így Litvániát, illetve a másik két balti országot Lengyelországtól, illetve a NATO többi tagállamától. Egy meg nem nevezett balti állam vezető tisztviselője a Financial Times-nak azt nyilatkozta, hogy Oroszország és Fehéroroszország tavalyi Zapad nevű hadgyakorlata valójában annak begyakorlásáról szólt, hogy miként tudnák az orosz és fehérorosz csapatok lezárni a Suwalki-folyosót, és onnan támadást indítani Litvánia ellen.

Litvánia, illetve a többi balti ország kiszolgáltatott helyzetét az okozza, hogy a Szovjetunió a második világháború után megszerezte az addig Németországhoz tartozó Königsberget, illetve környékét. Mihail Kalinyin bolsevik forradalmár, a Szovjetunió államfői tisztségének megfelelő posztokat 1919 és 1946 között betöltő politikus után Kalinyingrádra átnevezett város és régiójának geostratégiai jelentőségét kihasználva Oroszország jelentős haderőt állomásoztat a területen.

A globalsecurity.org szerint nyugati szakértők akár 200 ezresre is becsülik a – közel egymillió lakosú, Észak-Írországhoz hasonló méretű – Kalinyingrádban állomásozó orosz csapatok létszámát, míg a hivatalos orosz adatok 100 ezres erőről szólnak. A régió a szovjet időkhöz hasonlóan továbbra is Európa egyik legmilitarizáltabb területének számít, amely az orosz haditengerészet balti flottájának is otthont ad. Kalinyingrád egész évben jégmentesnek számít, így Oroszország számára a Krímen kívül ez a másik egyetlen mélytengeri melegvizű katonai kikötője.

Nukleáris robbanófejű rakéták és LNG-tankerek

A Krím 2014-es orosz annektálása, illetve Kelet-Ukrajna megtámadása óta egyre feszültebbé váló nyugati-orosz kapcsolatok hatására fokozódott az orosz készültség Kalinyingrádban is, ahová 2016-ban, illetve 2018-ban nukleáris robbanófejek hordozására alkalmas, 500 kilométeres hatótávolságú Iszkander rakétákat telepítettek, amelyek akár Berlint is elérhetik. Az idei év elején még feszültebbé váló helyzetben pedig február első napjaiban a Szíriában már bevetett Kinzsal rakétákkal felszerelt orosz MiG-31-es vadászgépek érkeztek Kalinyingrádba, amelyek szintén képesek nukleáris robbanófejek hordozására.

Carl Bildt, a Külkapcsolatok Európai Tanácsának (ECFR) társelnöke, volt svéd kormányfő szerint az Oroszország rendelkezésére álló, bevethető Kinzsal rakéták fele már Kalinyingrádban van. Ez a rakéta volt az egyike a 2018-ban bejelentett hat új orosz „szuperfegyvernek”, amelyet Putyin akkor úgy mutatott be, mint amely „hiperszonikus sebességgel több, mint 1900 kilométerre lévő célpontokat is elér”.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) 2021. januári felmérése szerint a világon Oroszország rendelkezik a legtöbb atomfegyverrel, összesen 6255 nukleáris robbanófejjel. Ez azt jelenti, hogy a világ nukleáris arzenáljának – ami összesen 13.080 robbanófejet tesz ki – közel fele orosz kézen van. Igaz, csak 1625 orosz robbanófej van telepítve, míg amerikai részről ennél több, 1800 darab. A többi robbanófej egyéb módon van tárolva, vagy leszerelésre van előkészítve.

A Kinzsal rakétákkal felszerelt MiG-vadászgépek mellett az elmúlt hetekben (még az Ukrajna elleni orosz támadás megindítása előtt) orosz LNG-tankerek is érkeztek Kalinyingrád térségébe, amelynek földgázszükségletét a Gazprom fedezi a Fehéroroszországon és Litvánián át húzódó vezetéken keresztül. A tankerek küldésével elemzők szerint Oroszország azt demonstrálja, hogy akár akkor is biztosítani tudja a régió földgázellátását, ha valamilyen okból (Moszkva vagy az EU lépése miatt) leállna az Oroszországból az EU-tag Litvánián keresztül érkező gázszállítás.

Moszkva fellép a „germanizálással” szemben

Oroszország 2014-es ukrajnai intervenciója, illetve az azt követő nyugati szankciók után Moszkvában felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint külföldi támogatással egyes erők Kalinyingrád „germanizálására” törekednek. (A terület 1945-ös elfoglalása után a régió német lakosságát teljes egészében kitelepítették, és helyükre főként oroszokat költöztettek be.)

Tavaly augusztusban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyenesen azt mondta, hogy „tud olyan kísérletekről”, amelyek destabilizálnák a régiót.

Egyes külföldi partnereink úgynevezett "königsbergi identitást próbálnak megteremteni” Kalinyingrádban – tette hozzá. A Német-Orosz Ház nevű kulturális központot még 2017-ben záratták be az orosz hatóságok, miután külföldi ügynöknek minősítették az intézményt, amely „szélsőséges eszméket és a nácizmust” propagálja.

Anton Alikhanov, a régió kormányzója tavaly úgy nyilatkozott az orosz médiának, hogy nem létezik kalinyingrádi identitás, és a lakosság fele nem is a Kalinyingrádi régióban született. Ez a kormányzó Egységes Oroszország 36 éves politikusára is igaz, miután Abháziában látta meg a napvilágot.

Kalinyingrádban 2003-ig működhetett egy olyan párt, amely a régió széleskörű autonómiájáért, akár Oroszországtól való elszakadásáért küzdött. A tíz évnyi működés után betiltott, a helyi önkormányzatokban egykor képviselőkkel is rendelkező párt az Ukrajna elleni orosz invázió előtti napokban ismét hallatott magáról. A párt ugyanis egy kisebb tüntetést tartott a varsói orosz nagykövetség előtt – számolt be az Ukrinform ukrán hírügynökség. A párt koordinátorának nevezett Vadim Petrov Putyin politikája ellen tiltakozva széttépte az orosz alkotmányt, valamint egy „ultimátumnak” nevezett dokumentumot is elhelyezett a követség postaládájában, amiben az állt, ha Moszkva nem enyhíti az Ukrajna körüli feszültséget, illetve nem csökkenti felére a Kalinyingrádban kiépített katonai kapacitásokat, akkor két hónapon belül „online népszavazást” fog kezdeményezni Kalinyingrád Oroszországtól való elszakadása érdekében. Az persze igencsak kérdéses, hogy ezt a referendumot valójában mennyiben tudná megszervezni. A nagykövetségnek címzett dokumentum szerint a kalinyingrádiak nem akarják tönkretenni a szomszédos Lengyelországgal és Litvániával fennálló „jószomszédi kapcsolatokat”, és tartanak attól, hogy a konfliktus kiéleződése Kalinyingrád teljes elszigetelődését okozza, akár élelmiszerhiányt is kiváltva.

Kalinyingrádnak is fájnak az uniós szankciók

Az Oroszország Ukrajna elleni inváziója után bevezetett nyugati szankciók Oroszország más területeihez hasonlóan a Kalinyingrádban élők számára is éreztetik hatásukat a mindennapokban. Az orosz repülőgépek előtt lezárt uniós légtér miatt például 40 perccel 2 órára nőtt a Kalinyingrádból Moszkvába repülő járatok menetideje. A megnövekedett út miatt várhatóan jegyáremelésre is szükség lesz, azonban a régió kormányzója már közölte:

felvették a kapcsolatot központi kormányzattal annak érdekében, hogy támogatást kapjanak a jegyárakra, hogy elkerülhető legyen a jelentős áremelkedés.

A régió legnagyobb autóipari vállalata, a Kia és Hyundai modellek összeszerelését végző 2 ezer embert foglalkoztató, de közvetve 30 ezer embernek munkát adó Avtotor is várhatóan súlyos problémákkal néz majd szembe a szankciók miatt.

Hansa-városként (még Königsbergként) egykor virágzó kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező Kalinyingráddal kapcsolatban a Szovjetunió felbomlása után az 1990-es években sokan azt várták, hogy a város és az azt övező régió egyfajta balti Hongkonggá válik majd. Moszkva 1996-ban különleges gazdasági státuszt adott a régiónak, valamint adókedvezményt biztosított a befektetők vonzásához, az ez utáni fellendülést, a szomszédos EU-tagországokkal egyre növekvő kereskedelmet azonban a 2008-ban kitört pénzügyi válság jelentősen visszavetette, majd a Lengyelországgal és Litvániával szemben még mindig széleskörűnek nevezhető kereskedelmi kapcsolatokat az Ukrajna elleni 2014-es orosz támadás után bevezetett uniós gazdasági szankciók számolták fel.

A most bevezetett újabb uniós szankciók, valamint a kiéleződő nyugati-orosz szembenállás miatt pedig úgy tűnik, már végképp nem várható, hogy egyedi fekvését kihasználva a Baltikum egyfajta Hongkongjává váljon Kalinyingrád, amely várhatóan továbbra is egy erősen militarizált, gyanakvó szomszédokkal körülvett régió marad.

Címlapkép forrása: Getty Images