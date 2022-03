Igencsak komoly légvédelmi rakétarendszereket ad Amerika Ukrajnának

Az Egyesült Államok vezetése azt tervezi, hogy szovjet gyártmányú légvédelmi rendszereket szállít Ukrajnának – írja a CNN bennfentes forrásokra hivatkozva.

A hírügynökség forrása szerint nem csupán Sztrela-3-as vállról indítható rakétavetőkről lenne szó, hanem mobil légvédelmi rakétarendszereket is kapna Ukrajna, mint például Oszákat, illetve Sz-300-asokat és Sz-300V mobil indítórendszereket is. Az Sz-300-asokkal ballisztikus rakétatámadások ellen is lehet védekezni, a maga idejében ez élvonalbeli technológiának számított és a mai napig számos ország használja őket légtérvédelmi feladatokra.

A légvédelmi rendszereket állítólag egy „NATO-partnerország” adományozza majd Ukrajnának és „már úton is vannak.”

Az nem világos, mely ország adományozza a légvédelmi rakétarendszereket, a fentiek közül a legszűkebb keresztmetszet az Sz-300V, melyet Oroszországon, Ukrajnán és Fehéroroszországon kívül csak Egyiptom, Venezuela és India használ. India semleges álláspontot képvisel az ukrajnai háborúban, Venezuela de facto orosz partnerország, kizárásos alapon valószínűleg Egyiptom az adományozó.

Címlapkép: Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images