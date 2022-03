Komoly botrány robbant ki egy Ukrajnát támogató amerikai önkéntes videója miatt

Több Twitter-fiókon is megjelent egy videó, melyet egy Ukrajnából menekülő amerikai önkéntes, Henry „Locke” Hoeft készített. Hoeft azt állítja, hogy senkinek nem szabadna csatlakoznia az ukrán haderőt támogató önkéntes szervezetekhez, mert az „egész egy csapda.” Azt mondja: nem kapnak megfelelő védőfelszerelést, de még csak fegyvereket sem, illetve erőszakkal, fenyegetéssel kényszerítik őket a harcokban való részvételre. Azt állítja: azok is, akik kapnak fegyvert, mindössze tíz töltényt kapnak egy tárba, ami semmire sem elég. Hozzáteszi: senkit nem hagynak elmenekülni sem az országból, arra hivatkozva, hogy hosszútávú szerződést írtak alá.

A videót elsősorban oroszbarát fiókok keringetik, arra hivatkozva, hogy „életeket menthet,” mert „a valóság nem a Call of Duty.”

Hoeft videójának állításait egy állítólagos fegyvertársa határozottan cáfolja. Azt állítja: Henry Hoeft valójában megbukott az alkalmassági vizsgán, ezért hazaküldték. Annyit ismer mindössze el, hogy valóban legalább három hónapos elköteleződést igényel az Ukrajnában tevékenykedő önkéntes szervezetekhez való csatlakozás.

Video statement just provided to me by an American working with the Georgian Legion in Ukraine. He says the recent viral video about the American volunteers getting their passports cut up is false and that they were kicked out for failing the vetting process. Two parts: pic.twitter.com/B8HraU8Ix8