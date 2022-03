Lapértesülések szerint 900 ezer ukrán menekülttel számol a kormány

A kormány úgy kalkulál, hogy az orosz–ukrán háború következtében elérheti a 900 ezret a Magyarországra érkező menekültek száma – értesült az Index.

Orbán Viktor szerint óriási kihívások elé néz az ország, a kormányfő a következő napokat a keleti országrészben tölti - írja a lap. Mint korábban beszámoltunk róla, Orbán Viktor Facebook videóban beszélt arról, hogy szerda reggelig már mintegy 429 ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra.

A háború pedig nem csitul, hanem kiterjed, és ahogy a háború kiterjed, fennáll annak a veszélye, hogy a jövő héten még többen érkeznek majd Magyarországra, és ez óriási kihívás elé állít bennünket

- mutatott rá a kormányfő.

Hozzátette: azért jönnek ilyen sokan, mert most már nemcsak a háború elől, hanem a háborúból is menekülnek. A következő három napban megszervezzük a jövő hét védekezését azért, hogy továbbra is képesek legyünk minden bajbajutottnak segítséget nyújtani" - fogalmazott a miniszterelnök.

Az Index azt írja, a miniszterelnök személyesen egyeztet a következő napokban a keleti országrész rendőri, katonai, egészségügyi vezetőivel, találkozik több érintett település elöljárójával és karitatív szervezetek helyszínen dolgozó munkatársaival.

