Orbán Viktor: a háború kiterjed, még több menekült érkezhet Magyarországra

A következő három napban megszervezzük a jövő hét védekezését azért, hogy továbbra is képesek legyünk minden bajbajutottnak segítséget nyújtani - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán délután útban a debreceni laktanya felé.

A kormányfő a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő három napban ott fognak dolgozni. Ennek az az oka - folytatta -, hogy a szerda hajnali jelentések szerint már 429 ezer menekült érkezett Magyarországra.

A háború pedig nem csitul, hanem kiterjed, és ahogy a háború kiterjed, fennáll annak a veszélye, hogy a jövő héten még többen érkeznek majd Magyarországra, és ez óriási kihívás elé állít bennünket

- mutatott rá a kormányfő.

Hozzátette: azért jönnek ilyen sokan, mert most már nemcsak a háború elől, hanem a háborúból is menekülnek. A következő három napban megszervezzük a jövő hét védekezését azért, hogy továbbra is képesek legyünk minden bajbajutottnak segítséget nyújtani" - fogalmazott a miniszterelnök.

A címlapképen Orbán Viktor miniszterelnök határszemlét tart Hajdúhadházon 2022. február 26-án. Forrás:MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán