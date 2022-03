Egyszerre felszállt egy csomó orosz kormánygép Moszkvából, heves találgatás megy arról, hogy mi történhetett

Nagyjából egy órája kezdtek el szivárogni információk arról, hogy egyszerre felszálltak Moszkvából az orosz „különleges repülőszázad” utasszállító gépei, majd kelet felé vették az irányt. Ezek lényegében az orosz kormánygépek, melyek hivatalosan az ország légierejének részét képezik, de katonák mellett fontos személyeket is szállítanak velük.

Exodus of Russian Special Flight Squadron planes from , all flying towards east #Moscow

Arról, hogy a gépek miért szálltak fel egyszerre, számos találgatás jelent meg a haditechnikával, repüléssel foglalkozó közösségi fiókokon. Egy ideig azt lehetett gyanítani, hogy a repülőgépek befolyásos orosz személyeket szállítanak valamelyik kormánybunkerbe, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök vélhetően tartózkodik, hogy személyesen egyeztessenek vele az ukrajnai műveletekről és ennek következményeiről. Egyes vélemények szerint ez eszkalációs szándékot is jelezhetett.

Frissebb információk szerint a repülőraj szétszéledt és egy részük már le is szállt különféle orosz nagyvárosokban. Valószínűbb tehát az a magyarázat, hogy a kormánygépek katonákért mentek az Oroszország keleti és déli részében található támaszpontokra, hogy erősítést szállítsanak az ukrajnai hadműveletekben való részvételhez.

Most of the Russian Special Detachment (RSD) flights from Moscow are now landing at various destinations in Russia, including Omsk, Ufa, Novosibirsk and Tyumen. pic.twitter.com/Iy1NeZyQkW