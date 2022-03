Először vetett be könnygázt az orosz hadsereg ukrán tüntetők ellen

Az orosz csapatok szerda reggel őrizetbe vették a város vezetőjét, Alekszander Jakolevet, helyettesét, valamint a városi tanács titkárát. Szerda dél körül több tucat helyi lakos gyűlt össze a kormányzat épülete előtt, ahol a tisztviselőket fogva tartották, hogy a letartóztatások ellen tiltakozzon.

A demonstrálók békésen tiltakoztak, énekeltek és próbáltak közvetíteni a három vezető kiengedése érdekében.

Az orosz hadsereg azonban hirtelen könnygázzal támadt a tüntetőkre.

Telegram-posztja szerint a polgármestert később szabadon engedték, a másik két tisztviselő sorsáról azonban nem tudni.

A CNN szerint

ez volt az első feljegyzett alkalom, hogy az orosz hadsereg könnygázt vetett be ukrajnai tüntetők ellen.

A megszállt városokban rendszeresek a tüntetések a megszállók ellen, akik korábban a levegőbe lőve próbálták oszlatni a tömeget. Egy alkalommal azonban lábon is lőttek egy tüntetőt.

In Skadovsk, the occupiers throw grenades at peaceful protesters. #Russian