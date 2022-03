Háború: elakadtak az oroszok, pótcsapatok bevonását tervezik

A jelek szerint az orosz vezetés már azt tervezi, hogy milyen mértékben kell Ukrajnán kívülről további csapatokat bevonni a harcba.

A tisztviselő a csatornának beszélt továbbá arról, hogy

Mindeközben Mariupolban, az összecsapások szempontjából stratégiai fontosságú kikötővárosban humanitárius krízis bontakozott ki.

Horrible statistics about the situation in More than 2,400 civilians died. There is no electricity, gas or water in the city for 13 days and temperatures reach -5°C at night. 400,000 people still remain in the city. Today, 11,000 people were able to evacuate the city. #Mariupol