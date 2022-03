Háborús telefonbetyár akarja átverni a politikusokat? - Ukrajna miniszterelnökének adta ki magát

Ben Wallace védelmi miniszter elmondta, hogy valaki ma felhívta őt, és azt állította, hogy ő az ukrán miniszterelnök.

Wallace hozzátette, hogy megszakította a hívást, miután úgy vélte, hogy nem valódi, és kijelentette, hogy "semmilyen mennyiségű orosz dezinformáció" nem tudja elterelni a figyelmet az emberi jogi oroszok általi megsértéséről.

No amount of Russian disinformation, distortion and dirty tricks can distract from Russia’s human rights abuses and illegal invasion of Ukriane. A desperate attempt.

Priti Patel brit belügyminiszter elmondta, hogy a hét elején vele is történt hasonló eset. A hírt tweetelve kijelentette, hogy ez egy "szánalmas kísérlet" a megosztásra.

This also happened to me earlier this week. Pathetic attempt at such difficult times to divide us. We stand with Ukraine. https://t.co/Lv5s2WtzyE