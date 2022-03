Magyarország szomszédjának európai integrációját szorgalmazza az osztrák kencellár

Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációjának gyorsítását szorgalmazta csütörtökön Belgrádban Karl Nehammer osztrák kancellár.

A politikus szerint Ausztria hidat képezhetne Szerbia és az Európai Unió között, Ausztria számára ugyanis nagyon fontos stratégiai és politikai partner Szerbia.

Kiemelte: aggodalomra ad okot, hogy Oroszországnak jelentős befolyása van a Nyugat-Balkánon, és Kína is keresi a lehetőségeket. Ezért szerinte az Európai Uniónak óriási felelőssége van abban, hogy kimondja: Szerbia Európához tartozik.

Rámutatott, hogy más országokhoz hasonlóan Ausztria is jelentősen függ az orosz földgáztól, és igyekszik olyan megoldásokat találni, hogy hosszú távon megszabadulhasson a fosszilis tüzelőanyagoktól. Emlékeztetett arra, hogy Ausztria már most is elektromosenergia-szükségletének a 75 százalékát megújuló energiaforrásokból nyeri, és csak 25 százalékban támaszkodik a földgázra.

Ana Brnabic szerb miniszterelnök a közös sajtótájékoztatón kiemelte, az ukrajnai háború aggodalomra ad okot, sokan attól félnek, hogy a válság a nyugat-balkáni országokba is begyűrűzhet. Mint mondta, Szerbia továbbra is a stabilitás egyik alappillére kíván lenni a térségben, és a béke mellett áll ki, illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy a válság és az instabilitás ne érje el a Nyugat-Balkánt.

Arra reagálva, hogy az erős orosz befolyás a térségben aggodalomra ad okot, a szerb kormányfő megismételte: Szerbia nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz egyrészt azért, mert Belgrádot történelmi, vallási és kulturális kapcsolatok kötik Moszkvához, másrészt viszont azért, mert amikor 1999-ben a NATO Jugoszláviát bombázta és szankciókat vezetettek be Belgrád ellen, akkor is látni lehetett, hogy a szankciók nem oldanak meg egyetlen konfliktust sem. Megismételte: Szerbia elítéli Ukrajna területi egységének megsértését, de nem akar szankciókat.

Karl Nehammer Belgrádban Aleksandar Vucic szerb államfővel és Porfirije pátriárkával is találkozott, majd Szarajevóba utazott tovább.

Ahogyan arról már beszámoltunk, nemrég Annalena Baerbock német külügyminiszter is körutazást tett a Nyugat-Balkánon.

