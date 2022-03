Sosem látott számokat tett közzé az ukrán idegenlégió

Az ukrán idegenlégió az orosz invázió kezdete után pár nappal alakult meg, hogy szervezett keretet adjon azoknak a külföldi önkénteseknek, akik az orosz invázió elleni harcokban Ukrajnát akarják támogatni. A formációhoz Ukrajna szerint eddig körülbelül 20 ezer ember csatlakozott.

A formáció néhány napja azt is közzétette, hogy milyen az önkéntesállomány származási ország szerinti megoszlása. A publikált adatok szerint az ukrán idegenlégió

Ha igaz az Ukrajna által publikált, 20 ezer fős szám, ez azt jelenti, hogy 6200 amerikai és 3600 brit állampolgár harcol már Ukrajna oldalán. A háború eddigi híradásaiból viszont az volt megfigyelhető, hogy az ukrán és az orosz fél is felnagyítja saját erejéről, katonai sikereiről szóló híradásokat és kicsinyíti veszteségeit, ezért igencsak megkérdőjelezhető hitelességűek lehetnek ezek a számadatok. Az viszont alighanem igaz lehet, hogy az idegenlégió nagyrészt amerikai és brit önkéntesekből áll.

