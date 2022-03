Teljesen lerombolták a leggazdagabb ukrán gyárát az oroszok

Szerhij Orlov mariupoli alpolgármester a Forbes Ukrajnának adott interjújában elmondta, hogy az Ukrajna leggazdagabb emberének, Rinat Ahmetovnak a tulajdonában lévő gyárat többször is megtámadták az orosz erők. Natalja Jemcsenko, az Ahmetov SCM Holding szóvivője szerint egyelőre nem lehet felmérni a károkat.

⚡️Mariupol official: Ukraine’s major steelmaker, oligarch Akhmetov's Azovstal completely destroyed. Mariupol Deputy Mayor Serhiy Orlov said in an interview with Forbes Ukraine that the enterprise owned by Rinat Akhmetov was repeatedly attacked by Russian forces.