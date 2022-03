Biden figyelmeztette Kínát: következményei lesznek, ha segítenek Oroszországnak

A Fehér Ház szerint Biden figyelmeztette a kínai vezetőt "a következményekre, ha Kína anyagi támogatást nyújt Oroszországnak, miközben az brutális támadásokat folytat ukrán városok és civilek ellen".

Ahogyan arról már beszámoltunk, a Fehér Ház korábban közölte, hogy "komoly aggodalomra ad okot", hogy Kína katonai felszereléssel segítheti Oroszországot az ukrajnai invázióban.

Biden természetesen arról is beszélt, hogy támogatja az oroszországi válság diplomáciai megoldását. A Fehér Ház szóvivője szerint a kétórás megbeszélés "közvetlen, tartalmas és részletes" volt.

President Biden spoke today with President Xi Jinping of the People’s Republic of China about Russia’s unprovoked invasion of Ukraine. pic.twitter.com/SnpgobFiPz