Mariupol szinte teljesen megsemmisült, ami megmaradt belőle, hamarosan orosz kézre kerülhet

Úgy tűnik, hamarosan elfoglalja az orosz haderő és az őket támogató szakadár „népköztársaságok” hadereje Mariupolt, a stratégiai fontosságú azovi-tengeri várost. A harcok már a belvárosban folynak, a város nagy része megsemmisült. A védők és a támadók is súlyos emberiségellenes bűncselekményekkel vádolják egymást.

Több mint két hete zajlik az Azovi-tenger partján található Mariupol városa elleni kombinált orosz-szakadár-csecsen offenzíva, úgy néz ki, hogy a súlyos veszteségek ellenére a támadók állnak nyerésre, akik ma be is hatoltak a belvárosba és elfoglalták a repteret is.

Az aktuális helyzetről a leghitelesebb térképet az ISW készítette tegnap, ez ma már biztosan változott annyiban, hogy az orosz haderő a déli partvonalon előre nyomult (itt a második térkép).

forces did not make any major advances and forces carried out several local counterattacks on March 17. Read the full report from and . Today's report includes battle maps for and . #Russian — ISW (@TheStudyofWar) March 17, 2022

Az alábbi videó állítólag Mariupol belvárosának keleti részén készült, ahol az orosz haderőt támogató „Kadirovista” csecsenek a szakadárokat segítik. A csecsenek állítólag a nacionalista Azov nemzeti gárda zászlóalj harcosaival lőttek össze. A videó végén állítólag pincében rejtőző oroszajkú ukrán civileket mentenek meg. A felvételt Razman Kadirov csecsen vezető tette közzé Telegram-csatornáján, vélhetően ő vágta alá a nasídot is.

Az Azov parancsnokhelyettese azt állítja, hogy az általa „orkoknak” nevezett oroszok lerombolták már egész Mariupolt, civileket ejtettek túszul és folyamatosan bombázzák a várost tüzérséggel és légi támadásokkal. Végül megígéri: Mariupol örökre ukrán város marad.

‼️Звернення від заступника командира полку АЗОВ капітана Святослава Паламара, друга Калини з блокадного міста МаріуполяМаріуполь продовжує бути українським містом. Боротьба триває! #МаріупольУкраїна — ISW (@TheStudyofWar) March 18, 2022

A szakadárok ma elfoglalták Livobereznyi negyedet, amely Mariupol délkeleti partjain, a Kalmiusz folyó túloldalán található (tehát még nem a belváros).

Left bank of Mariupol has been librated pic.twitter.com/RNmvf8EF4c — ISW (@TheStudyofWar) March 18, 2022

A civilek közben tömegesen menekülnek a városból. Az orosz haderő szerint azért, mert az Azov gárdistái „emberi pajzsként” használták őket és nem engedték őket távozni, az ukránok szerint azért, mert az oroszok lőtték a menekülési útvonalakat.

Most úgy tűnik, az oroszok kiengedik a civileket Mariupolból, de átvizsgálják csomagjaikat és ellenőrzik testüket, hogy nincsenek-e rajtuk az Azov által használt nacionalista és neonáci jelképekről készült tetoválások.

Residents of who leave the city through Russian checkpoints are being searched for tattoos with Nazi symbols. The evacuees themselves support such security measures. #Mariupol — ISW (@TheStudyofWar) March 18, 2022

Az elmúlt napok legsúlyosabb atrocitása Mariupol térségében az óvóhelyként használt színház épületének felrobbantása volt, ahol több ezer civil tartózkodott. Az oroszok szerint az Azov, az ukránok szerint az orosz légierő robbantotta fel a színházat. Nem tudni pontosan, a támadásnak hány áldozata van, a civilek mentése folyamatos, nagy részük az épület alatti bunkerben tartózkodott. A színház mellett "gyétyi," vagyis "gyerekek" felirat látható - orosz nyelven.

NEW: At least 130 people have been pulled from the Mariupol theater that was hit by a Russian airstrike, but hundreds more remain under the rubble as rescue crews work to find them, a Ukrainian official said. #Ukraine️ — ISW (@TheStudyofWar) March 18, 2022

Mariupol az utolsó ukrán város az Azovi-tenger partszakaszán, ami még nincs orosz kézen, ha elesik, kialakul a Krím és a keleti szakadár területek közti szárazföldi összeköttetés. A város elfoglalásának ráadásul erős presztízs-értéke lesz, hiszen a 2014-es harcok során rengeteg véráldozatért tudták csak megtartani az ukránok a szakadárok elől. Ha az oroszok most elfoglalják, ennek az lesz az üzenete, hogy semmi értelme nem volt az ukrán haderő áldozatos munkájának. Emellett a város az oroszok által neonácinak tartott "Azov zászlóalj" főhadiszállása is, ha elesik, elképzelhető, hogy az egész politikai és katonai mozgalom is összeomlik országszerte.

Címlapkép: szakadár harckocsi Donyec városban. A kép nem Mariupolban készült, csupán illusztráció. Fotó: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images