Videó: ilyen lehet valójában az ukrán idegenlégióban harcolni

Megjelent a közösségi médiában egy sisakkamerás felvétel, melyet egy Ukrajna oldalán harcoló külföldi önkéntes készített. A videón az idegenlégiós és fegyvertársai orosz támadás alá kerülnek, majd egy civil épületben keresnek fedezéket. A felvételen több érdekesség is megfigyelhető.

Az alábbi videó pár órája kezdett el keringeni a közösségi médiában, talán ez az első olyan felvétel, melyen az ukrán idegenlégió tagjait láthatjuk harcolni és nem orosz vagy ukrán reguláris erőket:

Russia Ukraine War :- Pro- Foreign mercenaries coming under fire #Ukraine — Prateek (Pratap) March 18, 2022

A felvételen az látható, hogy a külföldi önkéntesek egy civil járműben utaznak, majd támadás alá kerülnek. A járművet elhagyják, aztán egy civil lakóházban keresnek fedezéket. A háttérben géppuskaropogás hallható, de nem tudni, mi történik az idegenlégiósokkal, miután fedezékbe jutnak.

A felvételen valószínűleg nem kiképzett katonák láthatók, ez látszik abból is, ahogy az elején beakad az autó ajtajába az egyik páncéltörő gránátvetővel felszerelt harcos és meggyűlik a bajuk a lakóház könnyű szerkezetes faajtójával is. Érdemes arról is szót ejteni, hogy a fegyveresek nem viselik az ukrán haderő gyakorló ruházatát és látszólag a milíciák azonosításához használatos sárga vagy kék karszalag sincs rajtuk.

Ennek ellenére valószínűleg nem igazak azok a pletykák, hogy az ukránok rosszul szerelik fel az idegenlégiósaikat vagy egyáltalán nem adnak nekik fegyvert. Ezek a légiósok plate carrierrel, modern sisakokkal és kézifegyverekkel vannak felszerelve. Az egyik harcosnál például egy Malyuk gépkarabély látható és szinte mindenkinél van valamilyen tankelhárító fegyver – talán M72-es páncéltörő gránátvető. A kamerás amúgy egy modernizált ukrán AK-74-est szorongat, ez az ukrán haderő elsődleges kézifegyvere, illetve úgy tűnik, még egy csomó régebbi AK-variánst az autóban hagynak.

Ukrajna azt állítja, 20 ezer külföldi önkéntes harcol a befogadásukra létrehozott idegenlégióban, nagyrészt amerikaiak és britek.

