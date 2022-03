Hiperszonikus rakétákat is bevetett Oroszország Ukrajna ellen – Itt vannak a legfrissebb hírek szombaton

Portfolio 2022. március 19. 10:29

Ukrajna-szerte folytatódnak a heves harcok a főbb stratégiai pontokért, amelyben fontos fejlemény, hogy Mariupol rövidesen eleshet és az ukrán védelmi minisztérium is elismerte péntek éjjel, hogy „átmenetileg” elvesztették az azovi tengerhez a kijáratot a harcok miatt. Közben az orosz védelmi minisztérium azt ismerte el, hogy hiperszonikus rakétákat is bevetettek ukrán katonai célpontok ellen. Az ENSZ adatai szerint a háborúban eddig már sajnos 816 civil is életét vesztette, köztük 112 gyermek és az országból elmenekült emberek száma meghaladta a 3,2 milliót és mivel szombaton is létrehoztak humanitárius folyosókat, így a menekültek száma tovább emelkedhet. Közben az világszervezet élelmezési részlege az ukrán élelmiszer-ellátási láncok összeomlásának jeleit látja, ami súlyos éhezésekhez, nélkülözésekhez vezethet az országon belül, illetve világszerte komoly kihívásokat okozhat. Folyamatosan frissülő hírfolyamunk szombaton.