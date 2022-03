A háború árnyékában valami megváltozott az európai koronavírus-járványban

Portfolio 2022. március 20. 17:24

Európában több országban is emelkedésnek indultak a koronavírus-esetszámok, közben az Egyesült Államokban egyre inkább azzal foglalkoznak az európai minta alapján, hogy mikor jön a következő járványhullám. A háttérben több ok is meghúzódik. A következő napokban ezért érdemes nagyon figyelni a hazai járványadatokat is.