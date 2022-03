Mariupol a végső döntés előtt - Itt vannak a legfontosabb hírek vasárnap a háborúról

Az Ukrajnában tomboló fegyveres konfliktus mindenkinek árt. Azt aligha kell ecsetelni, hogy a megtámadott országnak miért hatalmas tragédia, ami zajlik. Oroszország esetén is szörnyű következményekkel kell számolni, már most is rengeteg a halálos áldozat a hadseregben, miközben a gazdasági szankciók minden bizonnyal tízmilliókat lökhet vissza a nyomorba. A gazdasági káosz, az emelkedő árak, egyes termékek esetén pedig a hiány is komoly fejfájást okoz a tágan értelmezett régió számára - ezek azonban össze sem hasonlítható a megszámlálhatatlan emberi tragédiával. A háború destruktív - minden érintett fél számára. A posztmodern ember azonban szerencsére ritkán találkozik valódi fegyveres konfliktussal, így azok súlyát és hosszan tartó romboló hatását sem lehet képes felmérni, így nem is tudja ezt kellően komolyan venni, és ahogyan a komment falakon időnként láthatjuk, félelmetes kegyetlenséggel vagy legalábbis cinizmussal reagál a tőle (már nem is olyan) távoli eseményekre. Nem állítom, hogy egy film képes betölteni ezt az űrt, de talán képes visszaadni azt a borzalmat, ami minden józanul gondolkozni képes embert visszatántorít attól, hogy támogasson bármilyen háborút. Ezért írásunkban három olyan dokumentumfilmet és játékfilmet mutatok be, amelyek a fegyveres konfliktusok emberi tragédiáit, fájdalmát és értelmetlenségét festi le hatalmas erővel. Bár a cselekmények, események fontosabb részeit nem fogom leírni, kisebb spoiler warning-ot néhány mozzanat kapcsán azért közzéteszek, hiszen lehetnek olyan fontos pontok egy-egy alkotásban, amire szeretném felhívni a figyelmet.