Videón, ahogy Európa egyik legnagyobb acélgyárát éri pusztító csapás

Az AP hírügynökség beszámolója alapján Vagyim Denysenkó, az ukrán belügyminisztérium tanácsadója azt mondta az eset kapcsán, hogy

Európa egyik legnagyobb acélüzemét gyakorlatilag elpuszították.

Az Azovstal mariupoli gyárát nagy erejű robanások rázták meg, erről Leszja Vasziljenkó ukrán parlamenti képviselő osztott meg egy videót a Twitteren:

(Guardian)

One of the biggest metallurgic plants in destroyed. The economic losses for are huge. The environment is devastated #Mariupol