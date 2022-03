Felrobbanthatja a balkáni lőporos hordót az orosz–ukrán háború?

A Fitch Solutions elemzői szerint nem fognak eszkalálódni a Balkán etnikai feszültségei az ukrajnai orosz invázió miatt, még ha Moszkva meg is próbálja kihasználni ezeket. Az egyes államok közötti konfrontráció ellenére a kormányok el fogják kerülni az esetleges konfliktusokat, mivel a NATO- és/vagy az EU-csatlakozásra törekednek, valamint az országok gazdaságilag is összekapcsolódnak. Azonban a drágább import magasabb inflációhoz vezet majd, ami hátráltatni fogja a növekedést, és kockáztatja a politikai stabilitást.

Szerbia egyensúlyoz

Bár Szerbia, illetve a többi balkáni ország ukrajnai orosz invázióra adott válasza továbbra is eltérést mutat, a Fitch Solutions elemzői szerint

nem lesz olyan eszkaláció, ami konfliktust vagy jelentős politikai változásokat eredményezne.

Szerbia az egyetlen balkáni ország, amely jórészt szimpatizál Oroszországgal, mind az Aleksandar Vucic-féle vezetés, mind a lakosság nagy része, és a gazdasági kapcsolatok is erősek a két állam között. Mivel április 3-án elnökválasztás lesz, Vucic nem tekinthet el a választók jelentős részének Oroszország-szimpátiájától. Március 4-én mintegy négyezer fős felvonulást rendeztek Belgrádban Moszkvát támogatandó. Oroszország támogatja Szerbia külpolitikáját, például Koszovó függetlenségének el nem ismerésében. Habár a szerb vezetés csatlakozott az Oroszországot elítélő ENSZ-döntéshez, a szankciókhoz nem, sőt a szerb nemzeti légitársaság március 7-étől megkettőzte járatainak számát Oroszországba.

Az EU (vörössel), illetve a NATO (kékkel) tagállamai a térségben. Forrás: NATO, Fitch Solutions

A Fitch elemzői szerint ugyanakkor

Szerbia továbbra is egyensúlyozni fog Oroszország és a nyugati országok között.

Habár Belgrádnak ellentétei vannak a szomszédos országokkal, a kereskedelmet illetően jól integrált a régióba, illetve fontosak az EU-val való kereskedelmi kapcsolatai is, és tovább fogja folytatni az uniós csatlakozási folyamatot, még ha lassan is. Ráadásul katonailag is jó kapcsolatokat ápol a Nyugattal. A választások után Szerbia bizonnyal csendben folytatni fogja a kereskedelmet Oroszországgal, de eszkalálni nem fogja a feszültségeket. Ugyanakkor a Szerbián kívül élő szerb lakosság Moszkva-szimpátiája gyúpont lehet.

Bosznia-Hercegovina: nem valószínű, hogy robban a puskaporos hordó

Bosznia-Hercegovinában az elmúlt hónapokban a boszniai szerb entitás, a Szerb Köztársaság függetlenségi törekvései miatt egyre nagyobb az etnikai feszültség. A Fitch Solutions elemzése szerint ugyanakkor

nem valószínű, hogy az ukrajnai orosz invázió nyílt konfliktushoz vezetne a soknemzetiségű államban.

A boszniai szerbek szeparatista vezetője, Milorad Dodik, aki jól ismert Oroszország-szimpátiájáról, és rendszeresen találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, azt mondta, semleges álláspontot kell kialakítani Moszkva felé, miközben kijelentette, hogy két újonnan elismert állam van Ukrajnában (a Donyecki, illetve a Luhanszki Népköztársaság, melyek függetlenségét Moszkva hivatalosa február 21-én ismerte el). Dodikkal ellentétben a háromtagú elnökség horvát és bosnyák tagja az Oroszországot elítélő ENSZ-határozat mellett szavazott.

Milorad Dodik boszniai szerb vezető és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója 2018. szeptember 30-án. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

A Fitch Solutions elemzői három okot soroltak fel, amelyek miatt nem gondolják, hogy a boszniai etnikai feszültségek nyílt konfliktussá eszkalálódnának:

Habár Dodik független boszniai szerb hadsereget követelt, ebből a pozícióból később visszavonult, a Szerb Köztársaság 2022-es költségvetése pedig nem rendel forrásokat ehhez a kezdeményezéshez. Az EU boszniai békefenntartó missziója, az EUFOR a 600, már Bosznia-Hercegovinában állomásozó katonáját újabb 500 fővel erősítette meg, és még további 2400 katona vethető be a békemisszió keretében. Ez gyors választ tesz lehetővé egy esetleges politikai feszültség esetén. A boszniai demilitarizációban 9000 fős aktív személyzet vesz részt, és a GDP 0,9 százalékát szánják rá, ez pedig korlátozza egy konfliktus kiéleződésének lehetőségét.

A balkáni országok katonai kiadásai a GDP arányában, 2021-ben (becslés). Az európai átlag 1,65%. Forrás: CIA World Factbook, Fitch Solutions

Montenegró, Koszovó

Habár az ukrajnai orosz invázió hordoz kockázatokat a montenegrói politikára nézve, valószínűleg egy EU-párti kisebbségi kormányzat alakul majd a következő hónapokban. A jugoszláviai államszövetségből utolsóként, 2006-ban kivált országban a szerbbarát pártok által támogatott technokrata kormány február 4-én megbukott a mély belső ellentétek miatt. Dritan Abazovic miniszterelnök-helyettes, aki felgyorsítaná az ország uniós csatlakozását, jelenleg egy új kisebbségi kormányt hoz létre. Abazovicet támogatják a legnagyobb ellenzéki erőt adó szociáldemokraták és már mérsékelt pártok is. Ugyanakkor több politikai pártra is jellemző az oroszbarátság, ahogy az ország szerb lakosságában is, ez pedig a politikai kihívások megerősödésével fenyeget.

A Szerbiából Belgrád, illetve Moszkva által el nem ismerten kiszakadt albán többségű Koszovóban a Fitch elemzői szerint

az ukrajnai orosz invázió nehezíti azokat az erőfeszítéseket, amelyek a Szerbiával való kapcsolatok normalizálására irányulnak.

Oroszország ukrajnai inváziójának megindulása után, március 3-án a koszovói parlament határozatot fogadott el arról, hogy kezdjenek tárgyalásokat a NATO-csatlakozásról. Az elemzés szerint a kérésből valószínűtlen, hogy bármi is lesz. A NATO békefenntartó feladatokat lát el az országnak különösen az északi részén, ahol a mintegy 50 ezres szerb lakosság nem fogadja el a koszovói hatóságokat. A viszonyok normalizálása mind Szerbia, mind Koszovó számára az EU-csatlakozás előfeltétele, de erre az elkövetkező hónapokban nem lehet számítani.

Az ukrajnai orosz invázió általános hatásai a balkáni államokra

A Fitch Solutions elemzése a következő hatásokat sorolta föl, amelyek általában érinthetik a balkáni államokat az orosz–ukrán háború következtében:

Habár az uniós tagság vonzóbbá válik a balkáni országok számára, a csatlakozási folyamat sebessége továbbra is lassú marad.

Az ukrajnai konfliktus valószínűleg limitálja majd a járvány utáni gazdasági visszapattanás lehetőségeit a balkáni régióban.

Az inflációs ráta folytatódó emelkedése a legjelentősebb akadály lesz a balkáni országok fejlődésére nézve. Az infláció emelkedéséhez hozzájárulnak az Oroszország elleni szankciók, vagy annak a ténynek a hatása, hogy Ukrajna a legfontosabb búzaexportőr Európában.

Az üzemanyagárak inflációs nyomása azonban nem lesz olyan jelentős a balkáni országokban, mint az EU piacain, ugyanis ezek az országok összességében kevesebb üzemanyagot importálnak Oroszországból, mint általában az uniós államok. A bal oldali grafikonon az egyes balkáni országok teljes földgázimportja (vörössel) és orosz gázimportja (kékkel) látható az uniós átlaggal való összevetésben. A jobboldali ábrán a teljes olajimport (vörössel), illetve az orosz olajimport (kékkel). Forrás: Eurostat, Fitch Solutions

Mivel a balkáni országok monetáris politikája jórészt erősen függ az Európai Központi Banktól (Montenegró és Koszovó például eurót használ), ezek jóval kitettebbek az inflációs nyomásnak, a jegybankok pedig erősen korlátozott eszközökkel tudják csak visszafogni a keresletet.

Az Oroszországból érkező pénzátutalások kiesése minimális hatással lesz a Balkánra.

Az Oroszországgal és Ukrajnával való közvetlen kereskedelem kiesése csak mérsékelten csökkenti a balkáni országok gazdasági aktivitását, ugyanakkor az eurózónai aktivitás csökkenése jelentősebb hatásokkal jár majd. A legtöbb balkáni ország termékeinek kevesebb mint 3 százalékát exportálja Oroszországba és Ukrajnába (kivéve Szerbiát, amely exportjának 5 százaléka megy Oroszországba). Az eurózóna országaiba jóval jelentősebb az export, a vásárlóerő csökkenése ezekben az országokban tehát negatív hatásokkal jár majd a balkáni államokra nézve. A balkáni országok exportja Ukrajnába (vörössel), illetve Oroszországba (kékkel). Forrás: Trade Map, Fitch Solutions

Címlapkép: Óriási orosz zászlóval vonulnak az ukrajnai háborúban Oroszország mellett álló tüntetők Belgrádban 2022. március 4-én. MTI/AP/Marko Drobnjakovic