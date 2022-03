Máris megjött az ukrán válasz az oroszok ultimátumára

Szó sem lehet semmiféle magadásról, vagy fegyverletételről.

Erről már tájékoztattuk az orosz felet" - hangsúlyozta az ukrán politikus az Ukrajinszka Pravda hírportálnak nyilatkozva.

Verascsuk Mihail Mizincev orosz vezérezredes szombati felhívására reagált. A humanitárius reagálásért felelős tárcaközi koordinációs parancsnokság és az orosz Nemzeti Védelmi Irányítási Központ vezetője közölte, hogy Mariupolnál hétfő reggel, közép-európai idő szerint nyolc órától humanitárius folyosó nyílik meg keleti és nyugati irányba, s az első két órában nyugati irányba, az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területekre kivétel nélkül minden ukrán fegyveres alakulat tagjai és velük együtt a külföldi zsoldosok is távozhatnak, ha leteszik a fegyvert.

Az előzmények és az oroszok felhívása:

⚡️Ukraine rejects Russia's demand to surrender Mariupol. Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk responded to Russia by stating that surrender is not an option. The letter from Russia’s Defense Ministry said it would only establish a humanitarian corridor if Mariupol surrenders.