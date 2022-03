Az ukránok szerint visszafoglaltak egy várost Kijev mellett

Az ukrán fegyveres erők Facebook-posztja szerint újra az ukrán nemzeti zászló lobog Makariv városában, miután többnapos harcok után visszafoglalták az oroszoktól.

Makarivot jelentős károk érték az orosz légicsapásokban: lakóépületek, iskolák és egy egészségügyi létesítmény is súlyos sérüléseket szenvedett.

Ukraine has launched a counter-offensive against the Russians near Kyiv.The strategic village of Makariv has been liberated while the Russians are also being pushed back near Borodyanka, Bucha and Irpin. pic.twitter.com/8EzJ75KBoe