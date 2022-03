Elmondta a Kreml, mikor vetnék be az orosz atomfegyvereket

A jelenlegi orosz hadműveletek célja nem Ukrajna elfoglalása – jelentette ki kedden Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője szerint a háború az előzetes terveiknek megfelelően halad.

Senki nem gondolta előzetesen, hogy az Ukrajna elleni hadművelet néhány nap alatt lezárul majd – mondta kedden Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökségnek ezzel ismét próbálta eloszlatni azokat a véleményeket, melyek szerint az Ukrajnában dúló háború nem az orosz terveknek megfelelően halad.

A hadművelet célja nem Ukrajna megszállása

- szögezte le Peszkov.

Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint ezzel szemben az oroszok célja jelenleg Mariupolban az, hogy „megtisztítsák a várost a nacionalista egységektől”.

Peszkov arról is beszélt, hogy Oroszország csak akkor vetné be nukleáris fegyverarzenálját, ha a "létét érezné fenyegetve". A nemzetközi közösség akkor kezdett aggódni, amikor Vlagyimir Putyin készenlétbe helyezte az orosz atomfegyvereket. A Kreml szóvivője most sem mondott erről további részleteket.

Címlapkép: Getty Images