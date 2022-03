Egyre több a figyelmeztető jel: kiderült, mi okozhatja az újabb járványhullámot

Dél-Koreában elszabadult az omikron, és bár népességarányosan nem mondható magasnak a halálozások száma, a rendkívüli esetszám miatt megugró halálozásokra válaszul az ország krematóriumai hosszabbított üzemidőben működnek. A jelentések szerint az elhunytakat a temetés előtt tároló egységek befogadóképessége is közelít a végéhez, ezért itt is bővítésre van szükség – számolt be a Reuters.