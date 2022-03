Kimondták a tudósok: elkerülhetetlen az újabb koronavírus-hullám, tarolhat az omikron alvariánsa

Látva az európai és ázsiai esetszámok felfutását, tudósok egy csoportja már attól tart, hogy az omikron vírusvariáns rendkívül fertőző BA.2 alvariánsa hamarosan az Egyesült Államokban is újabb koronavírus-hullámot indíthat el.

Az abcnews beszámolójából az is kiderült, hogy a szakértők egy másik koronavírus-variánst is kiemelt figyelemmel kísérnek, amely nem más, mint a delta és omikron genetikai jellemzőit magában hordozó deltamikron. Ez a hibrid a szakértők véleménye szerint jelenleg nem jelent különösebb veszélyt a lakosságra nézve, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy megmutatja, a koronavírus milyen „ravaszan” tud alkalmazkodni a körülményekhez.

Eric Topol, a Scripps Research Translational Institute vezetője szerint az Egyesült Államokban a következő hetektől kezdve valószínűleg megugrik majd a BA.2 alvariáns által okozott új fertőzésszám. Egyben kijelentette,

elkerülhetetlen, hogy egy BA.2-es hullámot lássunk.

Az újabb hullám lehetséges okai között szerepel, hogy a koronavírusos megbetegedések csökkenése után körülbelül két hónappal a korábban bevezetett korlátozó intézkedéseket feloldották az Egyesült Államokban. Ennek eredményeként pedig sokan nem hordják már a maszkokat, és rendszeren kezdték ismét látogatni az éttermeket és a színházakat.

Az amerikai járványügyi hatóság, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) legfrissebb adatai szerint az omikron BA.2 alvariánsa által okozott megbetegedések aránya jelentősen emelkedett. A CDC kedden már arról számolt be, hogy a múlt héten az új fertőzések mintegy 35 százalékát ez a változat okozta az Egyesült Államokban.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Anthony Fauci, az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója is arra figyelmeztetett, hogy

Európához hasonlóan az Amerikai Egyesült Államok is növekvő fertőzésszámra számíthat az omikron vírusvariáns BA.2 alvariánsa miatt.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy várakozásai szerint ez nem lesz egy veszélyes emelkedés.

