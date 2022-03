Még nem történt ilyen az orosz csapatokkal az Ukrajnában dúló háborúban – Itt vannak a legfontosabb híreink szerdán

Egyre fokozódó háború dúl Ukrajnában, de nyugati és ukrán jelentések szerint az orosz megszálló erők csak lassan haladnak előre, és az ukrán hadsereg is fel tud mutatni részsikereket. Az orosz erők továbbra is elsősorban a városokat ostromolják, a legrosszabb a helyzet az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolban, amely stratégiai jelentőségű Moszkva számára, ugyanis már csak ez a város áll ellen annak, hogy megteremtődjön a Krím és a szakadár Donyecki Köztársaság közötti összeköttetés. A város annak ellenére tartja magát, hogy már lényegiben porig rombolták az orosz agresszorok. Továbbra is számos ország támogatja fegyverszállítmányokkal Ukrajnát, legutóbb az szivárgott ki, hogy Washington szovjet gyártmányú légvédelmi felszerelést küld Kijevnek. Időközben az orosz–amerikai viszony is mélypontra jutott, Moszkva közölte az amerikai nagykövettel, hogy a kapcsolatok megszakításának küszöbén állnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét kifejezte Putyinnal való tárgyalási szándékát, emellett kijelentette, hogy biztonsági garanciákért cserébe kész lemondani a NATO-tagságról. Ukrajna elnöke hozzátette, hogy Kijev kész lesz megvitatni a Krím és az oroszok által támogatott szakadárok által uralt keleti Donbasz régió státuszát a tűzszünet és a biztonsági garanciák nyújtása felé tett lépések után. Az ukrán elnök tanácsadója ugyanakkor később kijelentette, hogy egy talpalatnyi földet sem adnak át Ukrajnából.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Joe Biden amerikai elnök szerdán Európába utazik , ahol az elkövetkező napokban több csúcstalálkozón is részt vesz majd, és újabb szankciókat jelenthet be a Nyugat. A CNBC szerint az orosz olaj uniós embargójáról egyelőre nem várható döntés, de ha Putyin durvább lépéseket tesz, ezt is megléphetik.2. Továbbra is lassan haladnak előre az orosz csapatok Ukrajnában, elsősorban a városokat bombázzák. A már szinte teljesen szétlőtt, az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolt még mindig nem sikerült elfoglalniuk a megszállóknak, de embertelen állapotok uralkodnak a településen. Az ukrán erők sikereket is fel tudtak mutatni: bejelentették, hogy visszafoglalták az oroszoktól a Kijevtől nem messze található Makariv városát.3. Folytatódnak a fegyverszüneti tárgyalások Moszkva és Kijev között, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója kijelentette , egy talpalatnyi földet sem adnak át az oroszoknak. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Krím félsziget, illetve a Donbasz az ország integráns része maradjon.4. Kárpátalján már folyamatosak a légiriadók , de egyelőre nem érte támadás a Magyarországgal szomszédos ukrajnai megyét.5. Ukrajna szerint tűz ütött ki a csernobili atomerőmű körül.