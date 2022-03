Megrázó felvételek kerültek ki a Mariupolban történt pusztításról

Az várható volt, hogy Mariupol körül súlyos harcok lesznek, hiszen a város a többnyire szélsőjobboldali nézeteket valló Azov nemzeti gárda alegység főhadiszállása és a települést egyszerre támadják szakadárok, orosz tengerészgyalogosok és csecsen harcosok is.

Pár napja több ukrán tisztségviselő is közölte: Mariupol szinte teljesen elpusztult a harcokban. Egy ma kiszivárgott drónvideó szerint tényleg komoly károkat szenvedett a város.

Shocking drone footage of Mariupol.It looks like Grozny. #Ukraine