Több ezer rakétafegyvert kap Ukrajna nyugatról

Annalena Baerbock német külügyminiszter az imént jelentette be, hogy Ukrajna Sztrela légvédelmi rakétavetőket kap Németországtól. Az nem világos, hogy ez egy régebben bejelentett fegyverszállítmány útnak indítását jelenti-e most vagy újabb szállítmányt jelentettek be a háborúban álló ország részére.

Németország vélhetően Sztrela-2-es vagy Sztrela-3a-s vállról indítható légvédelmi rakétarendszereket szállít Ukrajnának, mely fegyverek még az NDK haderejéből vannak raktáron.

Emellett a svéd védelmi minisztérium is bejelentette: összesen 5000 darab páncéltörő fegyvert szállítanak az ukrán haderőnek. Vélhetően ezek a nemzetközi forgalomban AT-4, Carl Gustaf, illetve NLAW néven ismert fegyvereket jelentik.

Címlapkép: Gaelle Girbes/Getty Images