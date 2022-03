Bejelentette Orbán Viktor: török, olasz, horvát és amerikai katonák is jönnek Magyarországra

Török, olasz, horvát és amerikai katonák is érkeznek Magyarországra hamarosan a NATO kötelékén belül, akik a Magyar Honvédséggel együtt fogják az ország védelmét ellátni – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a mai NATO-csúcs után közzétett videójában.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába és a NATO tisztségviselői elfogadták azt is, hogy fegyvereket sem küldünk és nem is engedünk át az országon a konfliktuszónába.

Hozzátette: ezt az ért lehetett elfogadni, mert a NATO közös célja, hogy a háború semmiképp se lépje át Ukrajna határát.

A miniszterelnök megemlítette: elvetette a NATO a légtérzár gondolatát is Ukrajna felett, mert ez azonos lett volna az Oroszország elleni légi háborúval.

Ezen kívül a NATO megerősíti az Ukrajnával szomszédos kelet-európai országokat is: Magyarországot, Szlovákiát, Romániát és Lengyelországot.

„Ide védelmi célzattal települnek majd NATO-erők, várjuk őket” – fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette: jönnek törökök, olaszok, horvátok és amerikaiak is.

„A Magyar Honvédséggel együtt fogják garantálni Magyarország és a magyar emberek békéjét, biztonságát” – mondta Orbán Viktor.

A mai NATO-csúcs után a védelmi szervezet hivatalosan is bejelentette, hogy megerősítik a szövetség keleti szárnyát és Magyarországra is települ egy többnemzeti kontingens.