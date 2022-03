NATO-katonák jönnek Magyarországra, Putyin egyre durvább fegyvereket használ Ukrajnában

Oroszország egy hónapja indított teljeskörű inváziót Ukrajna ellen, de nyugati és ukrán jelentések szerint az orosz megszálló erők csak lassan haladnak előre, és az ukrán hadsereg is fel tud mutatni részsikereket. Putyin már elővette a legveszélyesebb fegyvereit, a Kindzsal hiperszonikus rakétát is bevetették Ukrajnában. Az orosz erők továbbra is elsősorban a városokat ostromolják, a legrosszabb a helyzet az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolban, amely stratégiai jelentőségű Moszkva számára, ugyanis már csak ez a város áll ellen annak, hogy megteremtődjön a Krím és a szakadár Donyecki Népköztársaság közötti összeköttetés. Továbbra is számos ország támogatja fegyverszállítmányokkal Ukrajnát. A brüsszeli NATO-csúcson eldőlt, hogy még több NATO-katona jön Magyarországra. Orbán Viktor bejelentette, hogy hamarosan török, olasz, horvát és amerikai katonák érkeznek Magyarországra a NATO kötelékén belül.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Továbbra is lassan haladnak előre az orosz csapatok Ukrajnában, elsősorban a városokat bombázzák. A már szinte teljesen szétlőtt, az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolt még mindig nem sikerült elfoglalniuk a megszállóknak, de embertelen állapotok uralkodnak a településen.2. Az ukrán erők sikereket is fel tudtak mutatni: bejelentették, hogy visszafoglalták az oroszoktól a Kijevtől nem messze található Makariv városát.3. Az orosz hadsereg az elmúlt 24 órában több mint 30 kilométerre húzódott vissza Kijevtől keletre, és több ukrajnai fronton is megkezdte védelmi állások kialakítását 4. Nagy-Britannia hatezer rakétát, köztük páncéltörőket szállít Ukrajnának.5. Dimitrij Poljanszkij helyettes ENSZ-nagykövet kijelentette : Oroszország fenntartja a jogot, hogy nukleáris fegyvert használjon, ha úgy érzi, hogy a NATO fenyegeti a létezését.6. A NATO főtitkára kijelentette : nem lesz légtérzár, nem küldünk csapatokat Ukrajnába.7. A brüsszeli NATO-csúcson eldőlt : még több NATO-katona jön Magyarországra.8. Orbán Viktor bejelentette : hamarosan török, olasz, horvát, amerikai és montenegrói katonák is érkeznek Magyarországra a NATO kötelékén belül.9. Joe Biden kijelentette , Amerika egészen biztos nem hagyná válasz nélkül, ha Vlagyimir Putyin vegyi fegyvereket vetne be Ukrajnában.10. Az ukrajnai háború kitörése óta most először került sor katonai foglyok cseréjére.