Amerikai önkéntesek Ukrajnában: „jó móka a háború, ez itt a Paradicsom!”

Körülbelül egy héttel ezelőtt publikált információk szerint 20 ezer külföldi önkéntes harcol együtt az ukrán haderővel, köztük több ezer amerikai.

Pár órája megjelent egy videó, melyen egy amerikai önkéntes a géppuskaropogás közepette meséli (valószínűleg ironikusan), hogy milyen „jó móka” a háború Ukrajnában.

Vannak égő épületeink, aknavetőink, rakétáink, van mindenféle mókás cuccunk, mellyel egy csodálatos napot lehet varázsolni

– fogalmaz az önkéntes, aki azt is megjegyzi, hogy parancsnoka amerikai zászlós felvarróval harcol Ukrajnában, a videó elején pedig "Paradicsomnak" nevezi a háborút.

American fighters in Ukraine reportedly in the Kyiv region. pic.twitter.com/WHP0saMyeD