Joe Biden: Putyin nem maradhat többé hatalmon!

Ma Lengyelországban tartózkodott Joe Biden amerikai elnök, korábban ukrán menekültekkel beszélt, akik előtt „mészárosnak” hívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Este beszédet tartott a varsói királyi palota előtt, mely során azt mondta: „hosszú küzdelemre kell felkészülni” Ukrajnában, de az Egyesült Államok támogatja az ukrán népet, ukrán kormányt.

Joe Biden elnök azt mondta: Ukrajnában a demokrácia küzd az autokrácia agressziója ellen, ezért az Egyesült Államok egyértelműen az ukrán kormány mellett áll.

Joe Biden beszédének végén azt mondta, hogy szerinte Vlagyimir Putyinnak nem szabadna hatalmon maradnia.

Az Isten szerelméért, ez az ember nem maradhat hatalmon!

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke.

A kijelentést széles körben úgy értelmezték, hogy az Egyesült Államok elnöke Oroszország elnökének eltávolítását támogatja, netán aktívan rezsimváltást szeretne véghez vinni. Vélhetően a Fehér Ház hamarosan tisztázni fogja, hogy Joe Biden elnök pontosan hogy értette ezt a kijelentést.

Frissítés: a Wall Street Journal Fehér Házban dolgozó riportere arról ír Twitteren, hogy egy meg nem nevezett tisztségviselő szerint az Egyesült Államok elnöke valójában nem úgy értette a kijelentést, hogy rezsimváltást szeretne Oroszországban, hanem hogy "nem szabad hagyni, hogy politikai hatalmat gyakoroljon a régióban."

From a White House official after Biden's speech: “The President’s point was that Putin cannot be allowed to exercise power over his neighbors or the region. He was not discussing Putin’s power in Russia, or regime change.”