Rakéták csapódtak be a nyugat-ukrajnai Lviv közelében - Hatalmas füst terjeng a város mellett

Három erős robbanás történt Lviv közelében, a beszámolók szerint három rakéta csapódott be a nyugat-ukrajnai város mellett. Úgy tűnik, hogy az egyik célpont egy olajfinomító lehetett, Lviv városközpontjától keletre. Igor Zinkevics, Lviv városi tanácsának egyik tisztviselője megerősítette a robbanásokat és felhívta a lakosság figyelmét, hogy maradjanak otthon és vonuljanak fedezékbe.

Az ABC News az alábbi videót osztotta meg a város mellett terjedő füstről:

New video shows smoke rising over the city center of Lviv, Ukraine, in the wake of a loud blast. https://t.co/xIkIcf3Xng