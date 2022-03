Oroszország máris területeket venne el Ukrajnától - Itt vannak a legfrissebb hírek vasárnap

Ukrajna döntően megállította az oroszok előrenyomulását az elmúlt napokban, és egyre nagyobb veszteségeket okoztak nekik. Sőt, az ukránok városokat is visszafoglaltak tőlük, így a nyugati hírszerzési jelentések és értékelések szerint Oroszország stratégiája kudarcot vallott, amely villámháborúra épített. Ebben a helyzetben az oroszok bejelentették, hogy a háború első fő szakaszának feladatait lezárták, így most már a Donbasz „felszabadítására”, vagyis megszállására koncentrálhatnak. Néhány szakértő szerint azonban lehet, hogy ez nem igaz, csak időt akarnak nyerni az oroszok; erre utal az is, hogy folyamatosak a bombázások az ország számos térségében. Este Joe Biden arról beszélt, hogy nem szeretné, ha Vlagyimir Putyin hatalomban maradna. Ukrajna visszafoglalt egy fontos települést az ország északkeleti részében, az oroszok állítólag leváltották az 1-es számú harckocsizó gárda hadsereg vezetőjét. Cikkünk frissül.