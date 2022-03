Cukorbetegséget okozhat a koronavírus: új tanulmányok jelentek meg a kockázatról

Két évvel a világjárvány kirobbanása után a tudósok és az orvosok a koronavírus-fertőzés hosszú távú következményeire irányítják figyelmüket. A legújabb tanulmányok a cukorbetegséget is felvették a Covid-19 lehetséges hosszú távú következményeinek listájára - írja a CNN

A szakértők már eddig is tudták, hogy a cukorbetegeknél nagyobb a súlyos koronavírus-fertőzés kockázata, de most egy új összefüggés bontakozik ki, amely szerint a Covid-19-cel való fertőződés a cukorbetegség kialakulásának nagyobb kockázatához vezethet.

Egy ebben a hónapban közzétett tanulmány olyan embereket vizsgált, akik enyhe tünetekkel estek át a koronavírus-fertőzésen Németországban, és azt találták, hogy 28%-kal nagyobb valószínűséggel diagnosztizáltak náluk 2-es típusú cukorbetegséget, mint azoknál, akik soha nem fertőződtek meg.

Egy az Egyesült Államokban végzett vizsgálat hasonlóan a cukorbetegség megnövekedett előfordulási arányát mutatta ki a koronavírusból meggyógyult embereknél: a kockázat 40%-kal nőtt legalább egy évvel a fertőzés után. A kutatók becslése szerint a koronavírussal fertőzöttek között 100 emberből körülbelül 2-nél diagnosztizálnak újonnan cukorbetegséget.

A The Lancet című orvosi folyóiratban múlt héten közzétett amerikai tanulmány azt is megállapította, hogy a koronavírus-fertőzés még azoknál az embereknél is 38%-kal megnövelte a cukorbetegség későbbi kialakulásának kockázatát, akiknek alacsony vagy semmilyen kockázati tényezője nem volt a cukorbetegség terén.

Minél súlyosabb volt valakinek a koronavírus-fertőzése, annál nagyobb a cukorbetegség kockázata.

Az intenzív osztályon kezeltek esetében 276%-kal ugrott meg a cukorbetegség kockázata. Ez összefügghet a szteroidokkal, amelyeket a kórházi ellátás során kapnak egyes betegek, és amelyek növelhetik a vércukorszintet.

