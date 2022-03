Elfoglalták az oroszok a rettegett Azov-zászlóalj egyik bázisát

Mariupolt részben azért támadják ilyen heves erőkkel az oroszok, mert itt található az Azov nemzeti gárda „elit” alegységének főbázisa. A fegyveres szervezet egyszerre lényegében politikai egységként is funkcionál, az állományt jelentős részben (szélsőséges) nacionalisták és neonácik alkotják.

Az orosz vezetés háborús bűnökkel vádolja az Azovot és amikor Ukrajna „nácitalanításáról” beszélnek, többnyire az Azov gyűléseiről vágnak be képeket. Az orosz haderő tagjai szabályosan vadásszák az azovosokat, még a civileket is egyenként átnézik, hogy van-e Azov tetoválásuk.

Most úgy néz ki, elfoglalták a Mariupolt támadó oroszok és donyeci oroszajkú szakadárok az Azov egyik támaszpontját. Ez az első eset, hogy a gárda „elit” egységének támaszpontja orosz kézre került. A helyszíni videó alapján úgy tűnik, a támaszpont körül nem voltak súlyos harcok, az ablakokon kívül az épületek egyben vannak. Az udvarban orosz BTR-eket, harckocsikat láthatunk.

Russian Marines & DPR troops entering an Azov base in Mariupol. Abandoned but probably full of traps & mines, says war reporter Andrey Filatov, clearing it will be complicated. Tanks are useful here pic.twitter.com/hvbqjauRxb