Brutális haderőfejlesztés: 15 milliárd dollárért venne F-35-ös gépeket Kanada

Úgy tűnik, Kanada - amely az ukrajnai háború miatt nyomás alatt áll, hogy növelje a védelmi kiadásokat - közelebb került a több mint egy évtizede húzódó döntés meghozatalához.

Ez a bejelentés újabb fontos mérföldkő a Kanadai Királyi Légierő számára a modern vadászrepülőgépek beszerzésére irányuló kanadai versenyeztetési folyamatban

- mondta Filomena Tassi kanadai közbeszerzési miniszter.

Kanada már több mint egy évtizede próbálkozik sikertelenül az elöregedő F-18-as vadászgépeinek lecserélésével. A korábbi konzervatív kormány 2010-ben azt mondta, hogy 65 darab F-35-ös repülőgépet vásárol, de később visszavonta a döntést, ami több éves késedelmet és felülvizsgálatot váltott ki.

Az F-35-öst a NORAD és a NATO-partnerek világszerte bevetéseken használják. Bebizonyosodott, hogy érett, alkalmas és interoperábilis repülőgép, ezért lépünk a beszerzés véglegesítési szakaszába

- mondta a Tassi mellett felszólaló Anita Anand védelmi miniszter újságíróknak.

Justin Trudeau miniszterelnök szövetségi kormánya már csak részletes tárgyalásokat folytat a Lockheed Martinnal. Ottawa azt mondja, reméli, hogy még idén odaítélhetik a szerződést, és 2025-ben vehetik át az első szállítmányokat.

Ha a tárgyalások valamilyen oknál fogva kudarcot vallanak, a kormány a svéd Saabhoz, a másik pályázóhoz fordul. Kanada azonban régóta használ amerikai katonai felszereléseket, és Svédországgal ellentétben tagja a NATO-nak és a NORAD-nak, az észak-amerikai védelmi szervezetnek is.

Trudeau 2015-ben úgy került hatalomra, hogy megfogadta, nem vásárol F-35-ösöket, mivel az túl drága, de azóta megváltoztatta álláspontját. Ottawa szerint a szerződés értéke elérheti a 19 milliárd kanadai dollárt (mintegy 15 milliárd amerikai dollár).

Ahogyan arról már beszámoltunk, bennfentes források szerint Németország is F-35-ös vadászgépeket készül vásárolni az amerikai Lockheed Martintól.

