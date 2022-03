Elkezdtek kivonulni az oroszok Kijev térségéből, dühöngenek a háborúpárti oldalak

Ma nagy előrelépés volt az orosz-ukrán béketárgyalásokban: úgy néz ki, Ukrajna talán mégis hajlandó lemondani a Donbaszról és a Krímről, cserébe Oroszország pedig hajlandó biztonsági garanciákat adni Ukrajnának és azt is megengedik, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. Az orosz vezetők azt is bejelentették: leépítik katonai jelenlétüket Kijev és Csernihiv térségében.

Állítólag el is kezdték leépíteni jelenlétüket az oroszok Ukrajna északi részében: néhány különleges műveleti egység, deszantosalakulat visszatér vagy visszatért Fehéroroszországba.

First signs that some Russian troops are indeed retreating from the Kyiv direction. Large numbers of BMDs with Russian and VDV flags were spotted today on their way from the Ukrainian border to Belarus' Rechitsa and Gomel where they were loaded onto railway platforms. pic.twitter.com/6B5qTsgFRq