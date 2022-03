Egy szavát sem hiszik Putyinnak – Csak blöff lehet az orosz ígérgetés?

Kiss Csaba 2022. március 30. 13:15

A kedden a törökországi Isztambulban tartott orosz–ukrán fegyverszüneti tárgyalás után áttörésről érkeztek hírek: ezek szerint Ukrajna hajlandó lenne tárgyalni a Krím és a Donbasz státuszáról, illetve elfogadni a katonai semlegességet, ha cserébe olyan biztonsági garanciákat kapna, melyek szerint a garantáló országok katonailag is megvédenék egy esetleges támadás esetén, illetve utat nyitnának előtte az Európai Unió felé. Oroszország bejelentette, jelentősen csökkentik támadó műveleteiket Kijev és Csernyihiv környékén, és ahogy azt már múlt pénteken beharangozták, mostantól a Donbasz „felszabadítására” fognak koncentrálni. Bár az orosz erők valóban megkezdték Kijev környékének elhagyását, több feltételezés szerint is valójában csak átcsoportosításról van szó. Az orosz ígéretek komolyan vehetőségét kétségbe vonta Joe Biden amerikai elnök, az ukrán vezetés, valamint több nyugati és ukrán politikus és szakértő is.