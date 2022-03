Ennyit az orosz ígéretekről: óriási támadás alatt Csernyihiv városa

Vicseszlav Csausz, a csernyihivi régió kormányzója korábban azt mondta, az orosz tüzérség egész éjjel támadta a várost, szerdán pedig légicsapások sújtották a települést.

Vladiszlav Atrosenko, Csernyihiv polgármestere a CNN-nek szerdán azt nyilatkozta, „óriási támadás” alatt áll a városa.

Ez újabb megerősítése annak, hogy Oroszország mindig hazudik

– mondta a városvezető.

Hozzátette,

azt mondták, csökkentik, de valójában növelték a csapások intenzitását. Ma óriási támadás érte Csernyihiv központját. Huszonöt ember megsebesült, őket kórházban ápolják, mindannyian civilek. Szóval valahányszor Oroszország mond valamit, azt alaposan ellenőrizni kell.

A régió kormányzója szerint az oroszok az elmúlt órákban csapást mértek Nyizsnyin városára, lerombolva a polgári infrastruktúrát, könyvtárakat, bevásárlóközpontokat és számos lakóházat. Csernyihivben nincs áram, ivóvíz, fűtés és gáz. A kommunikációs csatornák megszűntek, és nincs lehetőség, hogy helyreállítsák őket, ezért nagyon nehéz elérni a környező elzárt falvakat.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az ukrán csapatok felkészülnek, és visszavágnak az orosz erőknek Csernyihiv régióban.

Yesterday afternoon , region was savagely shelled. The private sector of the city was damaged. #Nizhyn