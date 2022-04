Feszülten figyeli a világ, blöffölnek-e az oroszok

A Törökországban tartott, keddi fegyverszüneti tárgyalásokon jelentős előrelépés látszott körvonalazódni: úgy néz ki, Ukrajna talán mégis hajlandó lemondani a Donbaszról és a Krímről, cserébe Oroszország pedig hajlandó biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, illetve azt is megengedik, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. Az orosz vezetők azt is bejelentették: leépítik katonai jelenlétüket Kijev és Csernyihiv térségében. Bár Washington is megerősítette, hogy az orosz csapatok megkezdték Kijev külvárosának elhagyását, szerintük csak a csapatok átcsoportosításáról van szó. Az oroszok azt mondják, hogy most már a Donbasz „felszabadítására”, azaz megszállására összpontosítanak, a világ pedig feszülten figyel, hogy valóban változik-e az orosz stratégia, vagy ismét csak egy már jól megszokott blöffel állunk szemben.A lefontosabb események:1. Már Moszkva is hűti a megegyezéssel kapcsolatos várakozásokat: a Kreml szerint nem történt áttörés a keddi tárgyalásokon.2. Bár Oroszország ígéretet tett arra, hogy elkezdik kivonni csapataikat Kijev és Csernyihiv térségéből, utóbbi város ellen óriási támadás indult . Az ukrán hadvezetés szerint sem orosz csapatkivonásról, csak átcsoportosításról van szó.3. Szerda késő este az orosz katonák elkezdték a kivonulást az a Csernobili Atomerőműből az AFP hírügynökség szerint.4. Brit hírszerzési információk szerint néhány orosz katona Ukrajnában megtagadta a parancsok végrehajtását, szabotálta saját katonai felszerelését, és az is előfordult, hogy véletlenül lelőtték az egyik saját repülőgépüket.5. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök reggel kijelentette : az ukrán erők újabb orosz támadásokra készülnek az ország keleti részén.6. Feledy Botond külpolitikai szakértő szerint nyár előtt véget érhet Oroszország ukrajnai háborúja, mivel ezt diktálják az orosz érdekek.7. Erdogan török elnök szerint Törökország szavatolhatja Ukrajna biztonságát.