Miért hívják pont Wagnernek a rejtélyes orosz zsoldoscsoportot? Itt a válasz

Néhány napja biztossá vált, hogy az orosz haderőt támogatva megkezdte műveleti tevékenységét Ukrajnában a „Wagner-csoportként” emlegetett irreguláris orosz zsoldoshaderő is, akiket gyakran egyfajta Kreml által irányított árnyékhadseregként szoktak jellemezni a nyugati sajtóban. Gyakran felmerül a kérdés, hogy miért pont Wagner-csoport a nevük, amikor egy szinte kizárólag oroszokból álló zsoldosformációról van szó. Nézzük.

Először is fontos tisztázni, hogy kevés hiteles információ létezik a „Wagner-csoportként” emlegetett orosz zsoldosformációról, még az sem biztos, hogy hivatalosan működik ilyen szervezet. Általában a nyugati sajtóban a „Wagner-csoporthoz” szoktak sorolni minden orosz zsoldost, aki a Kreml megbízásából tevékenykedik. Ezek az emberek valójában vélhetően számos eltérő árnyékcég megbízásában dolgoznak, melyeket az orosz elithez köthető oligarchák tartanak fenn.

Az úgynevezett Wagner-csoport tevékenységéről, állítólagos létezéséről először 2014-15-ben kezdtek el szállingózni hírek, amikor orosz zsoldosok kezdték el segíteni az Ukrajnában forrongó oroszajkú szakadárokat. Később többek közt Szíriában, Líbiában és a Közép-Afrikai Köztársaságban is megjelentek a „Wagner-zsoldosok,” pár hete pedig az orosz haderő Ukrajna elleni offenzíváját is elkezdték támogatni.

A „Wagner” név onnan jön, hogy a csoport állítólagos alapítója egy nyugalmazott(?) GRU-alezredes, Dimitrij Utkin. Utkin hívójele / beceneve a Wagner.

Nem biztos, de igencsak valószínű, hogy Utkin a nemzetiszocialista Németország felé ápolt szimpátiája miatt kapta a Wagner becenevet. A veterán GRU-tisztről nemrég szivárgott ki egy olyan állítólagos portrékép a közösségi médiában, melyen jól látszik, hogy az SS által használt rúnákat, SS-Hauptsturmführer (százados) rendfokozati jelzést és a náci párt által használt Parteiadlert tetováltatta magára.

Sokan megjegyzik, hogy van némi irónia abban, hogy az Utkin vezette Wagner-csoport is részt vesz Ukrajna „nácimentesítésében," hiszen Szíriában és Ukrajnában is készültek olyan képek, melyen wagneresek náci jelképeket használnak, kart lendítenek. Neonácik persze orosz és ukrán oldalon is egyaránt harcolnak és mindkét fél előszeretettel használja ennek tényét a másik oldal reputációjának rombolására.

A címlapképen valószínűleg egy airsoft-fegyverrel pózoló modell szerepel, nem egy Wagner-zsoldos. A kép illusztráció. Fotó: Getty Images