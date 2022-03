Nagyon furcsa fénykép jelent meg egy lelőtt orosz helikopterről

Több ukrán és ukránbarát médiaforrás is arról ír, hogy sikerült lelőni Harkiv körül egy orosz Mi-8-as helikoptert egy vállról indítható légvédelmi rakétavetővel. A forgószárnyas annyira súlyos károkat szenvedett, hogy majdnem felismerhetetlenségig robbant szét. Erről a képről van szó:

A Russian Mi-8 helicopter has taken some damage in the Kharkiv region. pic.twitter.com/e2N5YQtS8k