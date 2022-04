Atlantic Council: Putyin lényegében beismerte, hogy elvesztették a Kijevért vívott csatát

Elemzést tett közzé az amerikai Atlantic Council think tank az oroszok Kijev térségéből történő elvonulásáról. Azt írják: bármennyire próbálja csűrni-csavarni a Kreml a visszavonulás tényét, a lépéssel lényegében elismerték, hogy az orosz haderő elvesztette a Kijevért vívott csatát.

Kedden jelentette be a Kreml, hogy kivonják az orosz haderőt Kijev és Csernyihiv térségéből, úgy tűnik, minden szkepticizmus ellenére valóban elkezdték leépíteni jelenlétüket a főváros körül és Ukrajna északi részében az orosz fegyveres erők.

Az Atlantic Council azt írja: a Kreml nagyon próbálja úgy tálalni a dolgot, mintha csupán stratégiaváltást hajtanának végre, viszont visszavonulásuk objektíven katonai vereségként értelmezhető. Valójában arról van szó, hogy azért változtatják meg a stratégiai céljaikat, mert a fővárost nemhogy elfoglalni, de még csak bekeríteni sem sikerült egy hónap alatt.

Mint írják, ez abban is látszik, hogy Moszkva folyamatosan enged katonai céljaiból: eleinte úgy tűnt, meg akarják buktatni az ukrán kormányt, illetve be akarják olvasztani Oroszországba Ukrajnát, most már viszont minden jel szerint feladták ezeket a célokat és csupán a Donbaszra, illetve a Krímre fáj a foguk.

Mint ismertetik: a kudarc oka, hogy az orosz haderő a vártnál keményebb ukrán ellenállással nézett szembe, az orosz katonák harci morálja pedig a vártnál gyengébb volt. Az Atlantic Council szerint az orosz haderő az invázió során legalább 10 ezer katonát vesztett és minimum 100 páncélosuk használható állapotban ellenséges kézre került. Emellett a nyugati szankciók is a vártnál keményebbek voltak.

A think tank azzal zárja gondolatait, hogy még korai az ukrán háború végéről beszélni, de úgy tűnik, már Vlagyimir Putyin elnök is próbálja csökkenni ennek intenzitását. A következő szakaszban a háború Ukrajna keleti részére fog koncentrálódni, az ország többi részét pedig továbbra is nagy hatótávolságú csapásmérő eszközökkel fogják támadni.

Címlapkép: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images