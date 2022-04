Megpróbálták kimenteni az Azov vezetőit Mariupolból, rossz vége lett

Tegnap lezuhant egy ukrán Mi-8-as helikopter Mariupol körül. Oroszbarát források azt írják: a gép a többnyire szélsőjobboldali harcosokból álló Azov zászlóalj vezetőit próbálta kimenekíteni Mariupolból. A helikopter állítólag bejutott a városba, visszaúton lőtték le.

News that the helicopter tried to evacuate the leadership of Azov from Mariupol is true. It did not end well pic.twitter.com/WOtyUYubf5

Más, semleges / ukránbarát források szerint „sérülteket” hozott el a helikopter Mariupolból. Többnyire az Azov nemzeti gárda harcosai védik a várost, ezért abszolút nem zárható ki, hogy tényleg azovosokért ment a gép.

Russian forces downed Ukrainian Mi-8 helicopter near . It seems Ukrainians attempted to evacuate wounded from the city. The helicopter made it in, but was downed on the way back. #Mariupol