Példátlan veszteség: lelőttek az ukránok Oroszország egyik legmodernebb harci helikopterét

Állítólag ma reggel készült az alábbi videó Luhanszk megyében, az látható rajta, ahogy egy ukrán vállról indítható légvédelmi rakéta eltalál egy Mi-28N típusú orosz harci helikoptert. A helikopter roncsait ma délelőtt meg is találták egy út mellett. A pilóták túlélték az eszközveszteséget.

A Russian military Mi-28N has been shot down today. [I've cropped the footage, original source below]It appears to be impact detonation, so likely a MANPADS. https://t.co/i6Zo92hkhK