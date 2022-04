A szomszédunkban is szavaznak vasárnap – Moszkvával szembeni fordulat jöhet a választás után?

Tar Gábor 2022. április 02. 14:00

Vasárnap nemcsak Magyarországon, hanem Szerbiában is parlamenti választást tartanak, sőt, déli szomszédunknál elnökválasztásra is sor kerül. Az elnökválasztás toronymagas esélyesének az államfői posztot 2017 óta betöltő Aleksandar Vucic számít. A parlamenti választás vonatkozásában ugyanez mondható el Vucic jobboldali pártjáról is, amely 2012 óta van kormányon. Elemzők szerint előfordulhat, hogy az Orbán Viktor egyik fő régiós szövetségesének számító, országában hibrid rezsimet kiépítő Vucic a választások után enged az EU nyomásának, és az EU-tagjelölt országát az uniós külpolitika irányaihoz igazítva csatlakoztatja az Oroszország elleni uniós gazdasági szankciókhoz. Egyedüli európai országként ugyanis Szerbia nem vezetett be szankciókat Moszkvával szemben, ami a választások előtt nem is lett volna túl kifizetődő a kormányzó párt számára, miután a szerb közvélemény jelentős része Moszkva álláspontját támogatja Ukrajna kérdésében.