Oroszországot támadta ma Ukrajna, elesett délután Izjum

Az orosz-ukrán háború nem csupán földön, vízen, levegőben, de az interneten is zajlik, mind az orosz, mind pedig az ukrán fél harcol a követők, lájkolók szívéért és lelkéért is. Ebben a nexusban nem csoda, hogy a gúnyolódás is elkezdődött a két, közösségi médiában kifejezetten aktív fél közt: az orosz oldalon harcoló csecseneket „Tiktok-zászlóalj,” az ukrán oldalon harcoló külföldi önkénteseket „Reddit-zsoldosok” vagy „Reddit-zászlóalj” névvel csúfolják. Mind a Roszgvargyia csecsenjeinek, mind az ukrán idegenlégiósoknak képzettsége jó indulattal is hiányosnak nevezhető, de cserébe nagyon aktívak a közösségi médiában.