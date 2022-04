Az ukrán erők visszafoglalhatták a Csernobil melletti szellemvárost, Pripjatyot

Korábban arról érkeztek hírek, hogy az orosz erők jelentős része elhagyta a csernobili atomerőmű területét, amelyet még a háború első napjaiban foglaltak el.

Az ukrán fegyveres erők folyamatosan szabadítják fel a Kijev melletti településeket, ahonnan az oroszok visszavonulnak.

Pripjaty városát annak idején kifejezetten a csernobili atomerőmű dolgozóinak és családtagjaiknak hozták létre, de az 1986-os atomerőmű-katasztrófa után teljesen kiürítették. Pripjaty azóta szellemváros.

Today, April 3, units of the Assault Troops of the Armed Forces of Ukraine took control of the area of ​​the city of Pripyat and the area of ​​the State Border of Ukraine with the Republic of Belarus